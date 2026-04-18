Basketbol Avrupa Ligi'nde normal sezonun "perdesi" kapandı

Basketbol Avrupa Ligi'nde normal sezon tamamlandı. Olympiakos, Valencia Basket, Real Madrid, Fenerbahçe Beko, Zalgiris ve Hapoel IBI play-off'a yükselirken, Panathinaikos, Monaco, Barcelona ve Kızılyıldız play-in'de yarışacak.

İlk 6'da yer alan lider Olympiakos, ikinci Valencia Basket, üçüncü Real Madrid, dördüncü Fenerbahçe Beko, beşinci Zalgiris ve altıncı Hapoel IBI, play-off'a yükseldi.

Sezonu 7-10. sırada tamamlayan Panathinaikos AKTOR, Monaco, Barcelona ve Kızılyıldız ise play-in'de mücadele edecek.

Normal sezonun 7'ncisi Panathinaikos ile 8'incisi Monaco arasındaki maçın galibi, play-off'a yükselecek. Mağlup ekip ise 9'uncu Barcelona ile 10'uncu Kızılyıldız arasındaki mücadelenin galibiyle karşılaşacak. Bu müsabakayı kazanan, play-off bileti alan 8. ve son takım olacak.

Play-in maçları 21-24 Nisan'da, play-off karşılaşmaları 28 Nisan-13 Mayıs'ta oynanacak.

Organizasyonda dörtlü final ise 22-24 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek.

Fenerbahçe Beko'nun ev sahibi avantajı

Basketbol Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko, 24 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda averajla 4. sırada yer aldı.

Play-off'ta ev sahibi avantajını eline geçiren sarı-lacivertli ekip, 5. basamaktaki Litvanya temsilcisi Zalgiris ile eşleşti. Üç galibiyete ulaşan takımın dörtlü final bileti alacağı serinin ilk 2 mücadelesi, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Anadolu Efes, sezonu 19. tamamladı

EuroLeague'deki maçlarının 12'sini kazanan, 26'sında yenilen Anadolu Efes, sezonu 19. bitirdi.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa Ligi'nde 2017-18 sezonundan bu yana en kötü performansını sergiledi. Organizasyonda 2 şampiyonluğu bulunan Anadolu Efes, 16 takımın mücadele ettiği söz konusu sezonda son sırada yer almıştı.

Panathinaikos play-in'i kazanırsa play-off'ta

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, play-off biletini "doğrudan" alamadı.

Son maçında Anadolu Efes'i 97-62 yenen Yunanistan ekibi, normal sezonu 22 galibiyet ve 16 yenilgi sonucunda averajla 7. noktaladı.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın da formasını giydiği Panathinaikos, tek maç üzerinden oynanacak play-in'de 8. sıradaki Fransa temsilcisi Monaco ile kozlarını paylaşacak.

Panathinaikos, Telekom Center'daki karşılaşmayı kazanırsa play-off mücadelesinde boy gösterecek.

Play-off eşleşmeleri

Basketbol Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri şöyle:

Olympiakos - Play-off bileti alacak 8. ve son takım

Fenerbahçe Beko - Zalgiris

Real Madrid - Hapoel IBI

Valencia Basket - Panathinaikos AKTOR ile Monaco arasındaki maçın galibi (play-off'a yükselecek 7. ekip)

Kaynak: AA / Emre Doğan
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi

Tunceli'de kıyamet koptu! Polis, kalabalığı kontrol etmekte zorlandı
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ'da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum'a getirilecek

Gözaltına alınan eski Vali, Tunceli'ye değil o ile götürülecek
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı

Gülistan'ın kaybolmadan önce gittiği hastanenin başhekimi için karar
Kerem Aktürkoğlu çıldırdı: Skandal bir karar

Maç sonunda çıldırdı

Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi

Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi
Seri 6 maça yükseldi! Konyaspor'un iyi gidişatı sürüyor

Bu takımı kim durduracak?
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı

Gülistan'ın kaybolmadan önce gittiği hastanenin başhekimi için karar
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli

Yine aynı il yine okulda olay! Zanlı bu kez veli
Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz

Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Tehlikeli bir eşikteyiz