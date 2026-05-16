Basketbol Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final maçlarının hakemleri açıklandı

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final organizasyonunda görev alacak 8 hakem belli oldu. 22-24 Mayıs'ta Atina'da düzenlenecek organizasyonda Mehdi Difallah, Luka Kardum, Milos Koljensic, Olegs Latisevs, Robert Lottermoser, Milan Nedovic, Carlos Peruga ve Sreten Radovic düdük çalacak.

Avrupa Ligi'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 22-24 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek Dörtlü Final'de 8 hakem görevlendirildi.

Organizasyonda Mehdi Difallah (Fransa), Luka Kardum (Hırvatistan), Milos Koljensic (Karadağ), Olegs Latisevs (Letonya), Robert Lottermoser (Almanya), Milan Nedovic (Slovenya), Carlos Peruga (İspanya) ve Sreten Radovic (Hırvatistan) görev yapacak.

Latisevs'in 12. kez görev alacağı Dörtlü Final'de Lottermoser 11, Difallah 7, Radovic 5, Peruga 3 ve Nedovic 2. kez düdük çalacak. Kardum ile Koljensic ise Dörtlü Final organizasyonda ilk kez yer alacak.

EuroLeague Dörtlü Final organizasyonunda 22 Mayıs Cuma günü Olympiakos-Fenerbahçe Beko ve Valencia Basket-Real Madrid maçları oynanacak. Kazanan takımlar, 24 Mayıs Pazar günü şampiyonluk maçına çıkacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan
