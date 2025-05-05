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EuroLeague devi, Guduric'i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek

EuroLeague devi, Guduric'i istiyor: Hayalimiz onu transfer etmek
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THY EuroLeague ekiplerinden Kızılyıldız'da sportif direktör Milan Dozet, transfer çalışmalarına dair açıklama yaptı. Dozet, Fenerbahçe Beko'nun Sırp yıldızı Guduric'i transfer etmek istediklerini söyleyerek, Guduric'i Belgrad'a geri getirmek isteriz, onu buraya getirmek hayalim. Ancak tüm Avrupa onu istiyor..." ifadelerini kullandı.

THY EuroLeague ebi Kızılyıldız'da sportif direktör Milan Dozet, gelecek sezon planlamalarıyla ilgili bilgi konuştu. Milan Dozet, Fenerbahçe Beko forması giyen Sırp yıldız Marko Guduric'i gelecek sezon transfer etmek istediklerini açıkladı.

''GUDURIC'İ BELGRAD'A GETİRMEK İSTERİZ''

Meridian Sport'a konuşan Dozet, "Bazı önemli değişiklikler olacak. Sfairopoulos'un takımını kurduğu bu ikinci yıl ve isteklerini mümkün olduğunca yerine getirmeye çalışacağız. Şu anda herkes hala oynuyor, bu yüzden isim veremeyiz. Önemli oyuncular almaya çalışacağımızı söyleyebilirim... Guduric'i Belgrad'a geri getirmek isteriz, onu buraya getirmek hayalim. Ancak tüm Avrupa onu istiyor..." yorumunu yaptı.

"NIKOLA KALINIC BİZİMLE KALACAK"

Bir dönem Fenerbahçe Beko forması giyen Nikola Kalinic'in takımda kalacağını açıklayan Dozet, "Kulübün gerçek bir askeri. Onu Milos Teodosic'in yanında çok fazla deneyime ve karaktere sahip bir oyuncu olarak buraya getirdik. Birkaç önemli maçta büyüklüğünü gösterdi. Nikola'nın sözleşmesinde iki yıl daha var ve bu konuda hiçbir şeyin değişmesini beklemiyoruz. Saha içinde ve dışında gerçek bir lider ve bu yüzden onun gibi daha fazla oyuncuya sahip olmak istiyorum." sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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