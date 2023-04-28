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EuroLeague'de skandal! Obradovic'in maçında yumruklar konuştu, oyun yarıda kaldı

EuroLeague'de skandal! Obradovic'in maçında yumruklar konuştu, oyun yarıda kaldı

Spor Haberleri

EuroLeague'de oynanan Real Madrid-Partizan maçında kavga çıktı. Basketbolcular, parkede yumruk yumruğa birbirine girdi. Maç kavga sebebiyle erken bitirildi.

EuroLeague'deki Real Madrid-Partizan çeyrek final mücadelesinde kavga çıktı. Son periyotta Partizan'ın 90-85 üstün olduğu bölümde Sergio Llull ve Kevin Punter arasında yaşanan gerilim, yumruk yumruğa kavgaya dönüştü.

EuroLeague'de skandal! Obradovic'in maçında yumruklar konuştu, hakemler oyunu erken bitirdiOlayın başlangıcı

PARKE KARIŞTI

İki takımın sporcuları birbirine girdi. Boks ringine dönüşen parkede bazı basketbolcular yere düştü. Partizan antrenörü Obradovic olaya müdahale etmek için parkeye girse de başarılı olamadı. Karşılaşmaya ara verildi.

EuroLeague'de skandal! Obradovic'in maçında yumruklar konuştu, hakemler oyunu erken bitirdi

ERKEN BİTİRME KARARI

Hakemler, çıkan kavga sebebiyle Real Madrid - Partizan maçını erken bitirme kararı aldı. Karşılaşmayı 90-85 kazanan Partizan, seride 2-0 öne geçti.

EuroLeague'de skandal! Obradovic'in maçında yumruklar konuştu, hakemler oyunu erken bitirdi

EuroLeague'de skandal! Obradovic'in maçında yumruklar konuştu, oyun yarıda kaldı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

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