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EuroLeague'de 3. çift maç haftasında Fenerbahçe Valencia'ya konuk oluyor

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EuroLeague'de bu sezon 3. kez çift maç haftası oynanacak; 8. hafta maçları yarın ve 28 Ekim'de, 9. hafta 29-30 Ekim'de yapılacak. Fenerbahçe yarın Valencia'ya konuk olacak, Beşiktaş 28 Ekim'de Olympiakos'u ağırlayacak, Anadolu Efes de Hapoel IBI ile Bulgaristan'da karşılaşacak.

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) bu sezon 3. kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 8. hafta karşılaşmaları yarın ve 28 Ekim Çarşamba günü, 9. hafta maçları ise 29 Ekim Perşembe ve 30 Ekim Cuma günü oynanacak.

Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Tarfin, 8. hafta maçında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket ile TSİ 22.30'da karşı karşıya gelecek. Ligin 9. haftasında ise sarı-lacivertli takım, 29 Ekim Perşembe günü bir başka İspanyol takımı Real Madrid ile TSİ 22.45'te kozlarını paylaşacak.

Organizasyonda 6 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, "2'de 2" yaparak zirve yürüyüşünü sürdürmeyi hedefliyor.

Beşiktaş'ın ilk rakibi son şampiyon Olympiakos

Siyah-beyazlı basketbol takımının çift maç haftasında ilk rakibi, Yunanistan temsilcisi Olympiakos olacak.

Beşiktaş'ın son şampiyon Olympiakos'u ağırlayacağı müsabaka 28 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak.

Siyah-beyazlılar, 30 Ekim Cuma günü ise deplasmanda İtalya'nın Virtus Bologna ekibi ile TSİ 22.30'da karşılaşacak.

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes'in programı

Avrupa Ligi'nde son iki karşılaşmasını kazanan Anadolu Efes, çift maç haftasındaki galibiyetleriyle çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde 28 Ekim Çarşamba günü TSİ 21.00'de İsrail ekibi Hapoel IBI ile Bulgaristan'da karşılaşacak lacivert-beyazlılar, 30 Ekim Cuma günü ise sahasında Yunanistan takımı Panathianiakos AKTOR ile saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Organizasyondaki 7 maçta 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, son olarak geçen hafta Türk derbisinde Beşiktaş'ı 89-80 yendi.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 8. ve 9. hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:

8. hafta

Yarın:

19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Paris Basketbol (Fransa)

22.00 Bayern Münih (Almanya)-Barcelona (İspanya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Armani Olimpia Milan (İtalya)

22.30 Valencia Basket (İspanya)-Fenerbahçe Tarfin

23.00 Baskonia (İspanya)-Real Madrid (İspanya)

28 Ekim Çarşamba:

20.30 Beşiktaş-Olympiakos (Yunanistan)

21.00 Hapoel IBI (İsrail)-Anadolu Efes

22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Partizan (Sırbistan)

22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Zalgiris (Litvanya)

9. hafta

29 Ekim Perşembe:

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Bayern Münih (Almanya)

22.05 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Paris Basketbol (Fransa)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Fenerbahçe Tarfin

30 Ekim Cuma:

19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Hapoel IBI (İsrail)

20.30 Anadolu Efes-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Partizan (Sırbistan)

22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Baskonia (İspanya)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Armani Olimpia Milan (İtalya)

22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Beşiktaş

22.30 Barcelona (İspanya)-Valencia Basket (İspanya)

Kaynak: AA
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