EuroBasket 2025 Finali, Adana ve Çevre İllerde Coşkuyla İzlendı

Adana ve çevresindeki illerde, A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 final maçını dev ekranlardan izlemek için toplanan vatandaşlar, takımlarına destek verdi. Maçın sonunda A Milli Takım, Almanya'ya 83-88 yenilerek ikinci oldu ve izleyiciler arasında bir üzüntü yaşandı.

Adana ve çevre illerde Türkiye- Almanya 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası ( Eurobasket 2025) final maçı kurulan dev ekranlardan izlendi.

Adana'da vatandaşlar, A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile karşılaştığı maç için Gençlik Meydanı'nda toplandı.

Büyükşehir Belediyesince kurulan dev ekranda maçı takip eden vatandaşlar, bayraklar ve tezahüratlarla millilere maç boyu destek verdi.

A Milli Basketbol Takımı'nın finalde rakibine 83-88 yenilerek ikinci olmasının ardından vatandaşlar üzüntü yaşadı.

Mersin

Mersin'de de Yenişehir ilçesindeki sahil bandında 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finali için dev ekran kuruldu.

Çok sayıda vatandaş, milli takıma destek adına alanda bir araya geldi.

Maçı takip edenler, müsabaka boyunca bayraklar sallayıp tezahüratta bulundu.

Hatay

Hatay'da da vatandaşlar, A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile karşılaştığı maç için Kültür ve Sanat Çarşısı'nda toplandı.

Büyükşehir Belediyesince kurulan dev ekranda maçı heyecan içerisinde takip eden vatandaşlar, bayraklarla millilere maç boyu destek verdi.

Osmaniye

Osmaniye'de milli takımı desteklemek isteyen vatandaşlar, Millet Bahçesi'ne kurulan dev ekrandan maçı izledi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla maçı izleyen vatandaşlar, ay yıldızlı ekibe maç boyunca destek verdi.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Spor
