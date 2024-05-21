EURO 2024'te Portekiz'in Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz'in aday kadrosu açıklandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2024'te mücadele edecek Portekiz'in aday kadrosu belli oldu. A Milli Futbol Takımı ile F Grubu'nda maçlarını oynayacak Portekiz, 18 Haziran'da Çekya, 22 Haziran'da Türkiye ile karşılaşacakken, grubun son müsabakasında 26 Haziran'da Gürcistan ile kozlarını paylaşacak.

Teknik Direktör Roberto Martinez tarafından belirlenen 26 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Patricio (Roma)

Defans: Antonio Silva (Benfica), Danilo Pereira (PSG), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inacio (Sporting CP), Joao Cancelo (Barcelona), Nelson Semedo (Wolverhampton), Nuno Mendes (PSG), Pepe (Porto), Ruben Dias (Manchester City)

Orta saha: Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Neves (Benfica), Joao Palhinha (Fulham), Otavio Monteiro (Al Nassr), Ruben Neves (Al-Hilal), Vitinha (PSG)

Forvet: Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Diogo Jota (Liverpool), Francisco Conceiçao (Porto), Gonçalo Ramos (PSG), Joao Felix (FC Barcelona), Pedro Neto (Wolverhampton) ve Rafael Leao (Milan) - İSTANBUL