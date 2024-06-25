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Golsüz berabere kalan İngiltere ve Slovenya el ele son 16'da

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EURO 2024 C Grubu'nda İngiltere ile Slovenya 0-0 berabere kaldı. İngiltere grubu lider bitirirken, Slovenya da en iyi üçüncüler arasına girmeyi başararak ikinci kez katıldığı turnuvada ilk defa gruptan çıktı. A Milli Takım, grubunu üçüncü sırada tamamladığı takdirde en iyi üçüncüler arasında yer alarak İspanya ya da İngiltere'nin rakibi olacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu 3. ve son maçında İngiltere ile Slovenya karşı karşıya geldi. Köln Stadyumu'ndaki müsabaka başladığı gibi 0-0 tamamlandı. Bu sonuçla puanını 5'e çıkartan İngiltere grubu lider tamamlayarak, 3 puanlı Slovenya ise en iyi üçüncüler arasında yer alarak 16'ya yükseldi.

90 DAKİKADA GOL SESİ ÇIKMADI

İngiltere-Slovenya karşılaşmasında her iki takım da bulduğu pozisyonları 90 dakikada boyunca gole çeviremedi. Taraflar tabelayı değiştiremeyince maç başladığı gibi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Golsüz berabere kalan İngiltere ve Slovenya el ele son 16'da

İNGİLTERE LİDER TURLADI

3 maç sonunda aldığı 1 galibiyet ve 2 beraberlikle grubu 5 puanla lider tamamlayan İngiltere, adını son 16'ya yazdırmayı başardı. İngilizlerin bu 3 maçta yalnızca 2 gol atıp 1 gol yemesi dikkat çekti. İngiltere'nin gollerini 1-0'lık Sırbistan galibiyetinde Jude Bellingham, 1-1 berabere sonuçlanan Danimarka maçında ise Harry Kane attı.

Golsüz berabere kalan İngiltere ve Slovenya el ele son 16'da

SLOVENYA İLKİ BAŞARDI

Danimarka ve Sırbistan ile 1-1 berabere kaldıktan sonra gruptaki son maçında İngiltere karşısında da sahadan 0-0 ile ayrılan Slovenya, turnuvadaki 3 maçından da beraberlikle ayrılarak C grubunu 3 puanla 3. sırada tamamladı. İkinci kez turnuvada mücadele eden Slovenya, böylelikle en iyi üçüncüler arasında yer alarak ilk kez üst tura yükseldi.

Golsüz berabere kalan İngiltere ve Slovenya el ele son 16'da

İNGİLİZLERE RAKİP OLABİLİRİZ

A Milli Takım, Çekya'ya yenilmesi ve Gürcistan'ın Portekiz'i yenememesi durumunda grubunu üçüncü sırada tamamlayacak. Türkiye'nin en iyi üçüncüler arasında yer alması durumundaki rakibi İngiltere veya İspanya olacak. A Milli Takım; eğer Çekya'ya yenilmezse ve Gürcistan, Portekiz'i yenemezse grubu ikinci sırada tamamlayacak ve Avusturya ile eşleşecek.

SON MAÇLARIN ARDINDAN PUAN DURUMU

1- İngiltere: 5 puan/+1 averaj

2- Danimarka: 3 puan/0 averaj

3- Slovenya: 3 puan/0 averaj

4- Sırbistan: 2 puan/-1 averaj

Kaynak: Haberler.com / Spor

Milli Takım Slovenya İspanya Futbol Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

Son Yörük:

Oyuncular iyide ruh yok eskilerden haturlarim kimin gs kimin fenerli trabzonlu yada bjk anlayamazdik adamlarda ruh vardi vatani gorev gibi herturlu kuskunluk darginlik biterdi.yabanci biri bu ulkenin ruhundan anlayamaz.ismail kartali deneselerdi daha farkli olurdu.milli takim sonucta kosar gelirdi.

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Nayci İbrahim:

Hadi hayırlısı ama biraz umutsuz görünüyor sanki....

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