Golsüz berabere kalan İngiltere ve Slovenya el ele son 16'da

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu 3. ve son maçında İngiltere ile Slovenya karşı karşıya geldi. Köln Stadyumu'ndaki müsabaka başladığı gibi 0-0 tamamlandı. Bu sonuçla puanını 5'e çıkartan İngiltere grubu lider tamamlayarak, 3 puanlı Slovenya ise en iyi üçüncüler arasında yer alarak 16'ya yükseldi.

90 DAKİKADA GOL SESİ ÇIKMADI

İngiltere-Slovenya karşılaşmasında her iki takım da bulduğu pozisyonları 90 dakikada boyunca gole çeviremedi. Taraflar tabelayı değiştiremeyince maç başladığı gibi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

İNGİLTERE LİDER TURLADI

3 maç sonunda aldığı 1 galibiyet ve 2 beraberlikle grubu 5 puanla lider tamamlayan İngiltere, adını son 16'ya yazdırmayı başardı. İngilizlerin bu 3 maçta yalnızca 2 gol atıp 1 gol yemesi dikkat çekti. İngiltere'nin gollerini 1-0'lık Sırbistan galibiyetinde Jude Bellingham, 1-1 berabere sonuçlanan Danimarka maçında ise Harry Kane attı.

SLOVENYA İLKİ BAŞARDI

Danimarka ve Sırbistan ile 1-1 berabere kaldıktan sonra gruptaki son maçında İngiltere karşısında da sahadan 0-0 ile ayrılan Slovenya, turnuvadaki 3 maçından da beraberlikle ayrılarak C grubunu 3 puanla 3. sırada tamamladı. İkinci kez turnuvada mücadele eden Slovenya, böylelikle en iyi üçüncüler arasında yer alarak ilk kez üst tura yükseldi.

İNGİLİZLERE RAKİP OLABİLİRİZ

A Milli Takım, Çekya'ya yenilmesi ve Gürcistan'ın Portekiz'i yenememesi durumunda grubunu üçüncü sırada tamamlayacak. Türkiye'nin en iyi üçüncüler arasında yer alması durumundaki rakibi İngiltere veya İspanya olacak. A Milli Takım; eğer Çekya'ya yenilmezse ve Gürcistan, Portekiz'i yenemezse grubu ikinci sırada tamamlayacak ve Avusturya ile eşleşecek.

SON MAÇLARIN ARDINDAN PUAN DURUMU

1- İngiltere: 5 puan/+1 averaj

2- Danimarka: 3 puan/0 averaj

3- Slovenya: 3 puan/0 averaj

4- Sırbistan: 2 puan/-1 averaj