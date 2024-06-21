EURO 2024'te çılgın maç! Avusturya, Polonya'yı 3-1 yendi

EURO 2024 D Grubu ikinci maçında Polonya ile Avusturya, Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmada karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Avusturya 3-1 kazandı.

İKİNCİ YARIDA FİŞİ ÇEKTİLER

Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Trauner, 67. dakikada Baumgartner ve 78. dakikada Arnautovic'ten geldi. Polonya'ın tek sayısı 30. dakikada RAMS Başakşehirli Piatek'ten geldi.

POLONYA'NIN PUANI YOK

Bu sonuçla birlikte Avusturya grupta ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi. Polonya ise 2. maçını da boş geçerek 0 puanda kaldı. Grubun son maçında Polonya, Fransa ile oynarken, Avusturya da Hollanda ile karşı karşıya gelecek.