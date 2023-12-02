Kasa dolup taşacak! İşte EURO 2024'den elde edeceğimiz dev gelir

Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak takımlara dağıtılacak para ödülü onaylandı.

TOPLAM 331 MİLYON EURO DAĞITILACAK

EURO 2024'e katılacak takımlara dağıtılacak para ödülü miktarı, EURO 2020 ile aynı seviyede, yani toplam 331 milyon avro olarak onaylandı.

İşte turnuvaya katılacak takımlara verilecek para ödülleri;

Katılım ücreti: 9,25 milyon avro

Maç bonusu: Galibiyet için 1 milyon avro ve beraberlik için 500 bin avro

Son 16 turuna katılma hakkı: 1,5 milyon avro

Çeyrek finale kalma hakkı: 2,5 milyon avro

Yarı finale kalma hakkı: 4 milyon avro

İkinci olana 5 milyon avro tutarında ek ödeme verilecek.

ŞAMPİYON 8 MİLYON EURO ALACAK

EURO 2024 şampiyonuna 8 milyon avro tutarında ek ödeme yapılacak. Şampiyon takımın gruptaki 3 maçını da kazanması durumunda alabileceği maksimum para ödülü 28,25 milyon avro olacak.