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Kasa dolup taşacak! İşte EURO 2024'den elde edeceğimiz dev gelir

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Almanya'nın ev sahipliği yapacağı EURO 2024'e katılacak takımlara dağıtılacak para ödülü onaylandı. Turnuvaya katılmaya hak kazanan Türkiye, 9,25 milyon euro katılım ücretini kasasına koyacak.

Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak takımlara dağıtılacak para ödülü onaylandı.

TOPLAM 331 MİLYON EURO DAĞITILACAK

EURO 2024'e katılacak takımlara dağıtılacak para ödülü miktarı, EURO 2020 ile aynı seviyede, yani toplam 331 milyon avro olarak onaylandı.

İşte turnuvaya katılacak takımlara verilecek para ödülleri;

  • Katılım ücreti: 9,25 milyon avro
  • Maç bonusu: Galibiyet için 1 milyon avro ve beraberlik için 500 bin avro
  • Son 16 turuna katılma hakkı: 1,5 milyon avro
  • Çeyrek finale kalma hakkı: 2,5 milyon avro
  • Yarı finale kalma hakkı: 4 milyon avro
  • İkinci olana 5 milyon avro tutarında ek ödeme verilecek.

ŞAMPİYON 8 MİLYON EURO ALACAK

EURO 2024 şampiyonuna 8 milyon avro tutarında ek ödeme yapılacak. Şampiyon takımın gruptaki 3 maçını da kazanması durumunda alabileceği maksimum para ödülü 28,25 milyon avro olacak.

Kaynak: AA / Spor

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