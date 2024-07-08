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Gol atamadan yarı finale çıktılar! EURO 2024'e damga vuran istatistik

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EURO 2024'te yarı finale kadar gelen ve İspanya'nın rakibi olan Fransa'nın turnuvada şu ana kadar golü bulunmuyor. Geride kalan 5 mücadelede rakiplerinin kendi kalesine gol atmasıyla turu geçen Fransa'nın akan oyunda da golü yok.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'ün favorileri arasında gösterilen Fransa, ile ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

5 MAÇTA 3 GOL

Yarı finale çıkan 4 takımdan biri olan Fransa, bu turnuvada beklentileri karşılayamadı. Fransa Milli Takımı, EURO 2024'te yaptığı 5 karşılaşmada sadece 3 gol buldu.

AKAN OYUNDA GOL ATAMADILAR

İlk maçta Avusturya'yı 1-0 yenen Fransa'nın golünü Avusturyalı futbolcu Maximilian Wöber kendi kalesine attı. Fransa'nın Hollanda ile yaptığı ikinci grup müsabakası golsüz beraberlikle tamamlandı. Gruptaki üçüncü maçına Polonya karşısında çıkan Fransa, 1-1 biten maçta tek golü Mbappe'nin ayağından penaltıdan buldu.

PORTEKİZ'İ PENALTILARDA ELEDİLER

Son 16 turunda Belçika ile karşılaşan Fransa Milli Takımı'nın 1-0 kazandığı mücadeledeki golünü bu kez Jan Vertonghen kendi kalesine gönderdi. Çeyrek finalde ise Portekiz ile eşleşen "Horozlar", normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren müsabakayı seri penaltılar sonunda 5-3 kazanarak yarı finalist oldu.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDILAR

Hücumdaki etkisiz görüntüsüyle futbolseverlere bekledikleri golleri izletemeyen Fransa'yı yarı finale savunmadaki iyi performansı taşıdı. Fransa, turnuvada yaptığı 5 müsabakada sadece 1 gol yedi. Akan oyunda rakiplerine gol fırsatı vermeyen Fransızlara söz konusu golü, grup mücadelesinde penaltıdan Robert Lewandowski attı.

RAKİPLERİ İSPANYA

Fransa, yarı finalde İspanya ile karşı karşıya gelecek. Fransa, turnuvanın en golcü takımlarından olan İspanya karşısında finale çıkabilmek için mücadele verecek. Münih Futbol Arena'da 9 Temmuz Salı günü yapılacak yarı final müsabakası, TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İspanya Fransa Futbol Münih Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Ata_Mete:

Aman be kardeşim,adamlar yarı finale kalmış çokmu? Bizim bozkurdumuz var ne haber!

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Ata_Mete:

Amaaan,yarı finale kalmışlar çokmu? Bizim bozkurdumuz ne haber!

4
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Yunus Akcan:

Bir bozkurt işareti yüzünden belki de finali böyle takımlara bıraktık. Merih bu maçta oynasaydı şu anda yarı finaldeydik. Futbola bile siyaset sokuyoruz. Biz gelişemeyiz

7
19
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Nuri Aga:

Gol yememiş adamlar...

12
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