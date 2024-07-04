EURO 2024 Çeyrek Final Hakemleri Belli Oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Cumartesi günü oynanacak çeyrek final eşlemelerinin hakemleri belli oldu. A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynayacağı karşılamayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. İngiltere- İsviçre müsabakasında ise İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Cumartesi günü oynanacak çeyrek final eşleşmelerinin hakemleri belli oldu. A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile TSİ 22.00'da oynayacağı müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Felix Zwayer olurken, mücadelenin VAR koltuğunda ise Jerome Brisard oturacak.

İngiltere - İsviçre mücadelesinin hakemi Daniele Orsato oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde İngiltere ile İsviçre, Cumartesi günü TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek. Söz konusu mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Daniel Siebert olurken, VAR koltuğunda ise Massimiliano Irrati oturacak. - İSTANBUL