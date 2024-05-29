Üye Girişi
Haberler

ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Emre Çiftçi U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Emre Çiftçi, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de gerçekleştirilen şampiyonada ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve Milli Sporcu Emre Çiftçi, serbest stil 86 kilogramda mücadele ederek bağımsız sporcu rakibini mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Emre Çiftçi, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de 31 ülkeden 365 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 86 kilogramda mücadele eden ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 2. sınıf öğrencisi ve Milli Sporcu Emre Çiftçi, bağımsız sporcu rakibi Ilya Khamtsou'yu 6-4 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada Azerbaycan 137 puan ile Avrupa Şampiyonu olurken Milli takımımız elde ettiği 119 puanla takım halinde Avrupa İkincisi oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Emre Çiftçi Azerbaycan Erzurum Bakü Spor Spor Güncel Haberler

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

 AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok'

AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok

 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş

Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title