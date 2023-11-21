ETÜ'de düzenlenen Futsal Turnuvası sona erdi

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) Cumhuriyetimizin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen birimler arası Futsal Turnuvası sona erdi. Spor Bilimleri Fakültesi öncülüğünde düzenlenen turnuvada 8 takım kıyasıya mücadele etti. Spor Bilimleri Fakültesi birinci oldu.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) Cumhuriyetimizin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen birimler arası Futsal Turnuvası sona erdi.

Spor Bilimleri Fakültesi öncülüğünde 6-20 Kasım tarihleri arasında ETÜ Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen 100. Yıl Futsal Turnuvası'nda fakülte ve birim personelleri tarafından kurulan 8 takım kıyasıya mücadele etti.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek amacıyla düzenlenen turnuvanın finalini ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Dumlu, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Soysal, akademisyenler, öğrenciler ve aileler izledi.

2 grupta toplam 17 maçın oynandığı turnuvanın finalinde Spor Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleyi 9-5'lik skorla kazanan Spor Bilimleri Fakültesi 1.'lik kupasının sahibi oldu. 3.'lük maçında ise Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, rakibi Güvenlik Birimi'ni 4-3 mağlup ederek kupaya uzandı.

Müsabakaların ardından düzenlenen kupa töreninde konuşan Rektör Çakmak, maçların centilmence tamamlandığını ifade ederek, turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ettikten sonra 1.'lik kupasını Spor Bilimleri Fakültesi Takımıyla birlikte kaldırdı. - ERZURUM