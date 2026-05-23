Etnospor Kültür Festivali'nin 3'üncü günü büyük ilgi gördü

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 8'inci Etnospor Kültür Festivali'nin üçüncü gününde geleneksel sporlar, oyunlar ve kültürel aktiviteler yoğun ilgi gördü.

DÜNYA Etnospor Birliği tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 8'inci Etnospor Kültür Festivali'nin üçüncü gün etkinlikleri yoğun katılımla gerçekleştirildi.

21-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen festivalin üçüncü gününde gençler, aileler ve çocuklar gün boyunca farklı etkinlik alanlarında vakit geçirdi. Geleneksel sporlar, oyunlar, sahne gösterileri ve kültürel aktivitelerin yer aldığı festivalde ziyaretçiler çeşitli deneyim alanlarına ilgi gösterdi.

Festival kapsamında kurulan alanlarda katılımcılar okçuluk, ata sporları ve geleneksel çocuk oyunları gibi etkinliklere katılırken, farklı kültürlere ait tanıtım stantları da ziyaret edildi. Gün boyu süren etkinliklerde aileler çocuklarıyla birlikte vakit geçirirken, sahne programları ve gösteriler de ziyaretçilerden ilgi gördü.

Dünya Etnospor Birliği öncülüğünde düzenlenen festival yarın gerçekleştirilecek programlarla sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
