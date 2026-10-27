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Etimesgut SK, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Gaziantep FK'ya 4-0 yenildi

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Etimesgut SK, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Gaziantep FK'ya 4-0 yenildi
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Etimesgut SK sahasında Gaziantep FK'ya 4-0 yenildi. Gaziantep FK'nın gollerini Enver Kulasin, Efe Sarıkaya, Karamba Gassama ve Halil Dervişoğlu attı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. Turu'nda Etimesgut SK, konuk ettiği Gaziantep FK'ya 4-0 mağlup oldu.

Stat: Etimesgut Atatürk

Hakemler: Melih Aldemir, Samet Çavuş, Kurtuluş Aslan

Etimesgut SK: Muhammed Halit Biçerpanlı, Baran Kayıkçı, Bora Ulu, Mertcan Albayrak (Ümit Bayraktar dk. 61), Furkan Eliaçık, Hasan Kılıç (Oktay Kısaoğlu dk. 77), Efe Arıgün (Eren Emre Aydın dk. 63), Hayrullah Erkip (Muhammed Durmuş dk. 76), Batuhan Yılmaz, Furkan Ceylan, Orkun Ahmet Dedeoğlu (Efecan Mızrakcı dk. 61)

Yedekler: Siraç Tüfekçi, Yasin Ozan, Ahmet Şahin, Serhat Akın Özdemir, Yusuf Tekin

Teknik Direktör: Aykan Atik

Gaziantep FK: Ataberk Dadakdeniz, Sabahattin Destici, Efe Sarıkaya, Myenty Abena, Enver Kulasin (Deian Sorescu dk. 68), Karamba Gassama, Victor Gidado (Mervan Müjdeci dk. 78), Mehmet Ali Genç, Juninho Bacuna (Alexandru Maxim dk. 61), Mirza Cihan (Kacper Kozlowski dk. 61), Trivante Stewart (Halil Dervişoğlu dk. 62)

Yedekler: Cemilhan Aslan, Luis Perez, Drissa Camara, Loubadhe Sylla, Kerim Çalhanoğlu

Teknik Sorumlu: Orhan Ak

Goller: Enver Kulasin (dk. 7), Efe Sarıkaya (dk. 41), Karamba Gassama (dk. 74), Halil Dervişoğlu (dk. 90+2) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Mertn Albayrak, Hayrullah Erkip, (Etimesgut SK) Juninho Bacuna (Gaziantep FK)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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