Türkiye Atletizm Federasyonu ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu başladı.

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda startı verilen organizasyonda, 21 kilometrelik yarı maratonun yanı sıra 10 kilometre, şirketler, paralimpik ve çocuk koşuları da yapılıyor.

Organizasyona katılan yaklaşık 3 bin kişi, tarihi Odunpazarı bölgesi başta olmak üzere kent merkezinde bulunan cadde ve sokaklardan geçerek yarı maratonu tamamlamaya çalışacak.