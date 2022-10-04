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Eşsiz manzarada 18 kilometrelik zorlu doğa yürüyüşü

Spor Haberleri

Eşsiz manzarada 18 kilometrelik zorlu doğa yürüyüşü

Eskişehirli doğa tutkunları 18 kilometrelik zorlu Laçin parkurunda doğa yürüyüşü yaparak temiz hava ve kartpostallık manzaranın tadını çıkardı.

Eskişehirli doğa tutkunları 18 kilometrelik zorlu Laçin parkurunda doğa yürüyüşü yaparak temiz hava ve kartpostallık manzaranın tadını çıkardı.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG), 35 kişilik ekiple Sarıcakaya ilçesine bağlı Laçin Mahallesi'nde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Doğayla iç içe vakit geçiren ve fiziksel aktivitede bulunan katılımcılar, engebenin yoğun olduğu 18 kilometrelik zorlu parkurda yürüdü. Belirli noktalarda ihtiyaç molası veren grup, temiz havada bulunmanın keyfini doyasıya yaşadı. Katılımcılar mola noktalarında kartpostallık manzara eşliğinde fotoğraf çekindi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sarıcakaya Eskişehir Spor Haberler

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