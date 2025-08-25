Esra Türkmen Dünya Şampiyonu Olmayı Hedefliyor

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencisi ve milli ciritçi Esra Türkmen, Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ı ziyaret etti.

Türkdoğan, ziyarette yaptığı konuşmada, üniversitenin adının uluslararası arenada yükselmesinden büyük onur duyduklarını söyledi.

Üniversite öğrencilerinin sporda gösterdiği performansların, ALKÜ'nün vizyonunun, spora verdiği emeğin ve gençlere duyduğu güvenin bir sonucu olduğunu belirten Türkdoğan, "ALKÜ ailesi olarak ulusal ve uluslararası spor sahnelerinde böylesi güçlü varlık göstermekten onur duyuyoruz. ALKÜ olarak güçlü ve azimli öğrencilerimizle başarılarımızın artacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Almanya'da düzenlenen FISU 2025 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları'nda 59,90 metrelik atışıyla şampiyon olan ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi ve milli sporcu Esra Türkmen de bu yılki organizasyonda hedefine odaklandığını ve şampiyonluk elde ettiğini bildirdi.

Üniversitenin 10. yılında şampiyonluk getirmekten onur duyduğunu anlatan Türkmen, Tokyo Dünya Atletizm Yarışmaları'nda birinci olmayı hedeflediğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Türkdoğan, Türkmen'e plaket verdi.