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Esra Bayrak, uzun atlamada şampiyonu olarak dünyada 2. sıraya yükseldi

Esra Bayrak, uzun atlamada şampiyonu olarak dünyada 2. sıraya yükseldi
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Portekiz’in Lizbon kentinde düzenlenen 2026 Ulusal Atletizm Şampiyonası’na uzun atlama branşında normal statüde davet edilen özel sporcu Esra Bayrak, şampiyonayı altın madalya ile tamamladı ve Avrupa’da 1, dünya sıralamasında ise 2. sıraya yükseldi.

Portekiz'in Lizbon kentinde düzenlenen 2026 Ulusal Atletizm Şampiyonası'na uzun atlama branşında normal statüde davet edilen özel sporcu Esra Bayrak, şampiyonayı altın madalya ile tamamladı ve Avrupa'da 1, dünya sıralamasında ise 2. sıraya yükseldi.

Lizbon'da düzenlenen 2026 Ulusal Atletizm Şampiyonası'na uzun atlama branşında normal statüde davet edilen Esra Bayrak, şampiyonayı altın madalya ile tamamladı. Elde ettiği bu sonuçla 2026 Avrupa Ranking sıralamasında 1'inciliğe, dünya sıralamasında ise 2'nciliğe yükselen Esra Bayrak, para atletizm tarihinde Avrupa Ranking'inde 1 numaraya yükselen ilk Türk kadın sporcu oldu.

2020 Tokyo ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nı 4'üncü sırada tamamlayan ve aynı zamanda milli takımlar kaptanı olan Esra Bayrak'ın yeni hedefi, 2028 Los Angeles Oyunları'nda Türkiye para atletizm tarihinin ilk Altın madalyasını kazanmak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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