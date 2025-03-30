Esra Bayrak, 10. Kez Avrupa Şampiyonu Oldu
Özel milli sporcu Esra Bayrak, Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 5,51 metre atlayarak kadınlar uzun atlamada altın madalya kazandı ve 10. kez Avrupa şampiyonu olma başarısını gösterdi.
Özel milli sporcu Esra Bayrak, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 10. kez Avrupa şampiyonu oldu.
Finlandiya Espoo'da devam eden VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında Esra Bayrak, kadınlar uzun atlamada piste çıktı. Esra Bayrak 5,51 metre atlayarak Avrupa şampiyonu oldu ve Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.
Esra, 10. kez Avrupa şampiyonu olarak kırılması zor bir rekora imza attı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor