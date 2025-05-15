Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi
La Liga'da oynanacak Espanyol-Barcelona maçı öncesi bir kişi, stat çevresindeki Espanyol taraftarlarını arabayla ezdi. Olay yerinde birçok yaralının olduğu dile getirildi.
La Liga'da 36. hafta mücadelesinde oynanacak Espanyol- Barcelona maçı öncesi dehşet verici bir olay yaşandı.
TARAFTARLARI ARABAYLA EZDİ
Karşılaşma öncesi bir kişi, stat çevresinde toplu halde bulunan Espanyol taraftarlarının üzerine arabayı sürerek taraftar grubunu arabayla ezdi. İspanyol basınında yer alan habere göre; Taraftarlar olay anında kaçmaya çalışırken, birçok kişinin ezildiği ve arabanın çarpması sonucunda da çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.
BARCELONA KAZANIRSA ŞAMPİYON
Öte yandan karşılaşma olaylara rağmen başladı. Zorlu karşılaşmada Barcelona, maçı kazandığı takdirde lig şampiyonluğunu ilan edecek. Geçtiğimiz hafta sonu Real Madrid'i 4-3 yenen Katalan devi, bugün kazanırsa iki hafta kala şampiyonluğunu garantilemiş olacak.