Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi

Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi
Haber Videosu

La Liga'da oynanacak Espanyol-Barcelona maçı öncesi bir kişi, stat çevresindeki Espanyol taraftarlarını arabayla ezdi. Olay yerinde birçok yaralının olduğu dile getirildi.

La Liga'da 36. hafta mücadelesinde oynanacak Espanyol- Barcelona maçı öncesi dehşet verici bir olay yaşandı.

TARAFTARLARI ARABAYLA EZDİ

Karşılaşma öncesi bir kişi, stat çevresinde toplu halde bulunan Espanyol taraftarlarının üzerine arabayı sürerek taraftar grubunu arabayla ezdi. İspanyol basınında yer alan habere göre; Taraftarlar olay anında kaçmaya çalışırken, birçok kişinin ezildiği ve arabanın çarpması sonucunda da çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

BARCELONA KAZANIRSA ŞAMPİYON

Öte yandan karşılaşma olaylara rağmen başladı. Zorlu karşılaşmada Barcelona, maçı kazandığı takdirde lig şampiyonluğunu ilan edecek. Geçtiğimiz hafta sonu Real Madrid'i 4-3 yenen Katalan devi, bugün kazanırsa iki hafta kala şampiyonluğunu garantilemiş olacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Mahmut Uslu'dan 'Mourinho ile devam mı edeceksiniz?' sorusuna görülmemiş yanıt

"Mourinho ile devam edecek misiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarının hapsi istendi

Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarına hapis istemi
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Ancelotti gider gitmez Real Madrid'den Mourinho'ya sürpriz telefon! İşte sebebi

Ancelotti gider gitmez Madrid'den Mourinho'ya telefon
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Edin Dzeko Roma'ya geri dönüyor

Duyunca şok olacaksınız! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.