Eskrimde Flöre Federasyon Kupası Fethiye'de başladı
Yıldız, Genç ve Büyükler Flöre Federasyon Kupası, Muğla'nın Fethiye ilçesinde 350 sporcunun katılımıyla başladı. Organizasyon, Büyükler Avrupa ve Dünya Şampiyonası ile Akdeniz Oyunları için son seçme niteliği taşıyor.
Türkiye Eskrim Federasyonunun Beşkaza Spor Salonu'nda düzenlediği organizasyona 350 sporcu katılıyor.
Türkiye Eskrim Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Koordinatörü Mert Uzunay, AA muhabirine, "Etkinlik, Büyükler Avrupa ve Dünya Şampiyonası ile Akdeniz Oyunları için son bir seçme niteliğinde." dedi.
Kupa, 17 Mayıs'ta sona erecek.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır