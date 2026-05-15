Eskrimde Flöre Federasyon Kupası Fethiye'de başladı

Yıldız, Genç ve Büyükler Flöre Federasyon Kupası, Muğla'nın Fethiye ilçesinde 350 sporcunun katılımıyla başladı. Organizasyon, Büyükler Avrupa ve Dünya Şampiyonası ile Akdeniz Oyunları için son seçme niteliği taşıyor.

Eskrimde, Yıldız, Genç ve Büyükler Flöre Federasyon Kupası müsabakaları Muğla'nın Fethiye İlçesinde başladı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun Beşkaza Spor Salonu'nda düzenlediği organizasyona 350 sporcu katılıyor.

Türkiye Eskrim Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Koordinatörü Mert Uzunay, AA muhabirine, "Etkinlik, Büyükler Avrupa ve Dünya Şampiyonası ile Akdeniz Oyunları için son bir seçme niteliğinde." dedi.

Kupa, 17 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
