Eskrim Federasyon Kupası, Ankara'da tamamlandı
Ankara'da düzenlenen Eskrim Federasyon Kupası sona erdi.
Ankara'da düzenlenen Eskrim Federasyon Kupası sona erdi.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular; epe, flöre ve kılıç branşlarında mücadele etti.
Şampiyonada büyük kadınlar ve erkeklerde kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:
Kadınlar
Kılıç
1. Nil Güngör
2. Defne Salman
3. İrem Güner, Nisanur Erbil
Flöre
1. Ada Küfeciler
2. Lal Ertün
3. Rüya Gökkan, Almıla Birçe Durukan
Epe
1. Nilahsen Erten
2. Aleyna Ertürk
3. Ceren Cebe, Nisan Dinçel
Erkekler
Kılıç
1. Muhammed Furkan Kalender
2. Arda Takka
3. Enver Yıldırım, Kerem Çağlayan
Flöre
1. Yusuf Mukhammad Asranov
2. Roberto Mathias
3. Cem Güneş, Gökhan Akyalçın
Epe
1. Yalgın Yeter
2. Kenan Aliyev
3. Ali Say, Mehmet Ilgar Ceviziçi