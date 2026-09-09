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Eskrim Federasyon Kupası, Ankara'da tamamlandı

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Ankara'da düzenlenen Eskrim Federasyon Kupası sona erdi.

Ankara'da düzenlenen Eskrim Federasyon Kupası sona erdi.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular; epe, flöre ve kılıç branşlarında mücadele etti.

Şampiyonada büyük kadınlar ve erkeklerde kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:

Kadınlar

Kılıç

1. Nil Güngör

2. Defne Salman

3. İrem Güner, Nisanur Erbil

Flöre

1. Ada Küfeciler

2. Lal Ertün

3. Rüya Gökkan, Almıla Birçe Durukan

Epe

1. Nilahsen Erten

2. Aleyna Ertürk

3. Ceren Cebe, Nisan Dinçel

Erkekler

Kılıç

1. Muhammed Furkan Kalender

2. Arda Takka

3. Enver Yıldırım, Kerem Çağlayan

Flöre

1. Yusuf Mukhammad Asranov

2. Roberto Mathias

3. Cem Güneş, Gökhan Akyalçın

Epe

1. Yalgın Yeter

2. Kenan Aliyev

3. Ali Say, Mehmet Ilgar Ceviziçi

Kaynak: AA
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