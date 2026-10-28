Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası öncesi Iğdır FK hazırlığını sürdürüyor

Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası öncesi Iğdır FK hazırlığını sürdürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, takımın maç gününe kadar tesislerinde hazırlıklarını sürdüreceği bildirildi.
Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda karşılaşacağı Alagöz Holding Iğdır FK müsabakasının hazırlıklarına devam ediyor.
Siyah-kırmızılı ekip, kupa mesaisi kapsamında oynayacağı Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşması öncesinde çalışmalarını sürdürüyor. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, takımın maç gününe kadar hazırlıklarını tesislerinde sürdüreceği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı