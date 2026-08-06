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Eskişehirspor, U19 ile Hazırlık Maçı Yaptı

Eskişehirspor, U19 ile Hazırlık Maçı Yaptı
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Eskişehirspor, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde U19 takımıyla bir antrenman maçı gerçekleştirdi. TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek ekip, çok sayıda yeni oyuncuyla anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Yeni sezon 6 Eylül 2026'da başlayacak.

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Eskişehirspor, U19 takımı ile antrenman maçı gerçekleştirdi.

TFF 3. Lig 2. Grup bünyesinde mücadele edecek olan Eskişehirspor, yeni sezona yönelik hazırlıklarına devam ediyor. Yakın zamanda çok sayıda oyuncu ile anlaşma sağlayan Eskişehirspor, yeni kadrosu ile Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde antrenmanlar yapıyor. Son olarak ise, U19 takımı ile bir antrenman maçı gerçekleştirildi.

Yeni sezon, 6 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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