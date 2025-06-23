Eskişehirspor'un Şampiyonluğu 26 Metrede Kutlandı

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Eskişehirspor'un Şampiyonluğu 26 Metrede Kutlandı
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Eskişehirsporlu 7 dalgıç, İzmir'de deniz altında 26 metre derinlikte 'Şampiyon ES-Es' pankartı açarak takımın Bölgesel Amatör Lig şampiyonluğunu sualtında kutladı.

- Eskişehirspor'un şampiyonluğunu denizin 26 metre altında kutladılar

ESKİŞEHİR - Eskişehirsporlu 7 dalgıçtan oluşan grup, İzmir'de denizde 26 metre derinlikte "Şampiyon ES-Es" yazılı pankartı açtı

Eskişehir Tulpar Tüplü Dalış Gurubu, Eskişehirspor'un, Bölgesel Amatör Lig'deki şampiyonluğunu dalış yaparak kutladı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde denizin 26 metre derinine dalış gerçekleştiren 7 kişiden oluşan gurup, üzerinde "Şampiyon ES-Es" yazılı pankartı açtı. Bu anları sualtı kamerası ile kaydeden grup üyeleri, keyifli anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Spor
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