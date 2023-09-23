Bölgesel Amatör Lig 6.Grup'ta mücadele edecek Eskişehirspor'un 58. kuruluş yıl dönümü, meşale gösterisiyle kutlandı. Taraftarlar, Bando Es-Es grubu ve sanatçılar eşliğinde tezahüratlarda bulundu. Eskişehirsporlu futbolcular ve teknik heyet, Esbot'la platforma geldi. Kulüp başkanı ve teknik direktör, takım için destek istedi.

Bölgesel Amatör Lig 6.Grup'ta mücadele edecek Eskişehirspor'un 58. kuruluş yıl dönümü, meşale gösterisiyle kutlandı.

Eskişehirspor Taraftarlar Birliği tarafından düzenlenen kutlama etkinliği için Porsuk Çayı üzerine platform kuruldu. Taraftarlar, Bando Es-Es grubu ve sanatçılar eşliğinde tezahüratlarda bulundu.

Tezahüratların ardından kırmızı-siyahlı taraftarlar, ellerindeki meşaleleri yakarak gösteri yaptı. Eskişehirsporlu futbolcular ve teknik heyet, Esbot'la platforma geldi. Futbolcular tek tek taraftarlara tanıtıldı.

Eskişehir Kulübü Başkanı Erkan Koca, burada yaptığı konuşmada, kulübün 58.yılında yolun sonunun şampiyonluk olmasını temenni etti.

Tüm Türkiye'nin Eskişehirspor'u konuşacağını kaydeden Koca, "Eskişehirspor her zaman bu büyük taraftarıyla en yukarılardadır. Süper Lig'dedir. Bu gece tüm Türkiye Eskişehirspor'u konuşacak. ' Eskişehirspor bitti.' diyenlere, 'Yeni Eskişehirspor kurulsun.' diyenlere inat, size söz veriyoruz. Tüm takım, yönetim kurulu, ben şahsım adına söz veriyorum. Bu takımı şampiyon yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

Eskişehirspor Teknik Direktörü İbrahim Baş da taraftarlardan takım için destek istedi.