Eskişehirspor Taraftarları Yeni Sezon İçin Bir Araya Geldi

Yeni sezon öncesinde bir araya gelen Eskişehirspor taraftarı, birçok konu hakkında değerlendirmeler yaparak gerçekleştirecekleri faaliyetleri planladı.

2024-2025 Sezonu Bölgesel Amatör Lig, (BAL), 6 Ekim'de başlayacak. Bu çerçevede Eskişehirspor'un da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, taraftar grupları lig başlamadan önce bir araya geldi. Birlikte birçok konu hakkında değerlendirmeler yapan Eskişehirspor taraftarı, sezon içinde yapılacakları ve düzenleyecekleri etkinlikleri konuştu. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda kendi üzerlerine düşenleri görüşen Eskişehirspor sevdalıları, takıma yeni sezonda başarılar diledi. - ESKİŞEHİR