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Eskişehirspor Taraftarları Yeni Sezon İçin Bir Araya Geldi

Eskişehirspor Taraftarları Yeni Sezon İçin Bir Araya Geldi
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Eskişehirspor taraftar grupları, 2024-2025 sezonu öncesinde bir araya gelerek lig hakkında değerlendirmeler yapıp, planladıkları etkinlikleri konuştu. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda takıma destek sözü verildi.

Yeni sezon öncesinde bir araya gelen Eskişehirspor taraftarı, birçok konu hakkında değerlendirmeler yaparak gerçekleştirecekleri faaliyetleri planladı.

2024-2025 Sezonu Bölgesel Amatör Lig, (BAL), 6 Ekim'de başlayacak. Bu çerçevede Eskişehirspor'un da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, taraftar grupları lig başlamadan önce bir araya geldi. Birlikte birçok konu hakkında değerlendirmeler yapan Eskişehirspor taraftarı, sezon içinde yapılacakları ve düzenleyecekleri etkinlikleri konuştu. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda kendi üzerlerine düşenleri görüşen Eskişehirspor sevdalıları, takıma yeni sezonda başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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