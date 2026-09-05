Eskişehirspor'dan ETB'ye Teşekkür: Alanya 1221 FSK Maçı Öncesi Taraftar Desteği

Eskişehirspor Taraftarlar Birliği (ETB), Alanya 1221 FSK maçına hazırlanan takıma ve teknik ekibe ziyarette bulundu.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, 6 Eylül 2026 tarihinde saat 19.00'da Alanya 1221 FSK ile Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda, siyah-kırmızılı ekibin maç hazırlıkları devam ediyor. Sezonun ilk maçı öncesinde Eskişehirspor Taraftarlar Birliği (ETB), takımın antrenmanını ziyaret etti. Takıma ve teknik ekibe başarı dileklerini ileten taraftar, oyunculara tatlı ikramında bulundu. Kulüp yetkilileri, nazik ziyaretleri ve destekleri için ETB'ye teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı