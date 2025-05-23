Eskişehirspor Taraftarından Şampiyonluk Kutlaması

Eskişehirspor Taraftarından Şampiyonluk Kutlaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehirspor'un Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olmasının ardından, taraftarları statta büyük bir coşkuyla kutlama yaptı. Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte siyah-kırmızı manzaralar ve eğlenceli gösteriler dikkat çekti.

- Şampiyonluğunu stadında kutlayan Eskişehirspor taraftarından siyah-kırmızı manzaralar

ESKİŞEHİR - Eskişehirspor'un Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olmasının ardından, statta düzenlenen kutlama etkinliğinde taraftarların coşkusu ortaya renkli manzaralar çıkardı.

Eskişehirspor'un BAL'da şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda kutlamalar akşam saat 19.00 itibarıyla başladı. Taraftarın renkli görüntüler oluşturduğu statta, yaşanan coşku objektiflere yansıdı. Çocuk, genç, yaşlı 7'den 70'e akın ettiği stattaki şampiyonluk kutlamasındaki siyah-kırmızı manzaralar görsel şölen sundu.

Kurulan sahneye çıkan ve 17 yıl sonra gelen şampiyonluğun ardından Eskişehirspor Kulüp Başkanı Ulaş Entok, taraftara teşekkür etti. Başkandan sonra sahneye gelen Vali Hüseyin Aksoy Eskişehirspor'u ve taraftarı tebrik etti.

Program DJ gösterileri ve ünlü Eskişehirli rapçi Joker mahlaslı Mete Erpek'in sahne almasıyla devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Spor
DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu

DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih, yer ve saat belli oldu
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u devirerek EuroLeague'de finale yükseldi

Fenerbahçe Beko EuroLeague'de finalde
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı

Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için karar
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi! Vahim bir iddiası var

Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi
'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!

'Adile' filminde Kemal Sunal'ı canlandıracak isim belli oldu!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maaşı da belli! Yunus Akgün imzayı atıyor

Maaşı da belli! Yunus Akgün imzayı atıyor
Süper Lig'e son bilet! 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu

Süper Lig'e son bilet! 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu
Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu

Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu
320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi

320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
ABD basını: Trump, Güney Kore'deki askerlerini geri çekmeyi planlıyor

Trump'ın hamlesi ülkenin uykularını kaçırdı! Askerlerini geri çekiyor
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Tekrar aday olma derdim yok' sözlerine itiraz

Bahçeli'den Erdoğan'ın o sözlerine itiraz: Yolundan cayma hakkı yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.