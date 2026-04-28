Eskişehirspor taraftarı Balıkesirspor maçı için heyecanlı

Eskişehirspor'un şampiyonluk yolundaki kritik Balıkesirspor mücadelesi öncesinde taraftarlar stadyum çevresinde takımlarına destek oldu.

TFF 3. Lig yükselme play-off 1. Tur'unda Balıkesirspor ile oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde Eskişehirspor taraftarları galibiyete kilitlendi. Deplasmandaki ilk maçın ardından kendi sahasında tur atlamak isteyen kırmızı-siyahlılarda, 7'den 70'e her yaştan taraftar stadyuma akın etti. Oğluyla birlikte maça gelen ve 31 yıl önce giyilen orijinal futbolcu formasıyla dikkat çeken Türk Öğün Acet ile şampiyonluk inancını dile getiren Yılmaz Uzun, maç öncesi duygularını paylaştı.

"Bu üzerimdeki forma 31 senelik orijinal forma"

Oğlu Yunus Acet ile birlikte tribündeki yerini alan 51 yaşındaki Türk Öğün Acet, yıllar öncesinden kalan hatırasıyla takıma destek verdi. Eskişehirspor sevgisinin çok eskilere dayandığını belirten Acet, "Biz bundan 31 sene evvel Konya'ya gittik, 20 bin taraftar. Bu üzerimde gördüğünüz forma 5 numaralı Eskişehirsporlu futbolcumuz Erkal'ın forması, orijinal forma. Bugün de yine Eskişehirspor'umuzu 2. Lig'e çıkarmak için geldik. Yaşımız 51, inşallah iki tane atacağız" ifadelerini kullandı.

"Balıkesir oradaki gibi olmayacak, buradan çıkış yok"

Takımın gol yollarındaki etkisine güvendiğini ve Balıkesirspor'un Eskişehir deplasmanında zorlanacağını ifade eden Yılmaz Uzun ise şu şekilde konuştu:

"Gollerimizi Akın Akman, Jacob, Batuhan; bu üç isimden gol bekliyoruz. Şampiyon biz olacağız. Balıkesir orada kendi evinde oynadığı maç gibi olmayacak. Burası Eskişehir, buradan çıkış yok. Onları eli boş göndereceğiz ve bu turu biz geçeceğiz."

Stadyum önünde tezahüratlar eşinde bekleyişlerini sürdüren taraftarlar, maçın başlamasıyla birlikte tribünlerdeki yerlerini alarak takımlarına tam destek verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
