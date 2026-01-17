Eskişehirspor, Mert Başer'i kadrosuna kattı
Eskişehirspor, ara transfer dönemi çalışmaları kapsamında genç oyuncu Mert Başer ile sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun son olarak Almanya temsilcisi 1.FC Kaiserslautern forması giydiği belirtildi. Paylaşımda genç futbolcuya "Hoş geldin" denilirken, siyah-kırmızı forma altında başarılar dileyen temennilere yer verildi. - ESKİŞEHİR