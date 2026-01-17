Haberler

Eskişehirspor, Mert Başer'i kadrosuna kattı

Eskişehirspor, Mert Başer'i kadrosuna kattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehirspor, Almanya'nın 1.FC Kaiserslautern ekibinde forma giyen 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Mert Başer ile sözleşme imzaladı. Kulüp, sosyal medya hesaplarından genç oyuncuya 'Hoş geldin' diyerek başarılar diledi.

Siyah-kırmızılı kulüp, son olarak Almanya'nın 1.FC Kaiserslautern ekibinde forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Başer ile anlaşma sağladı.

Eskişehirspor, ara transfer dönemi çalışmaları kapsamında genç oyuncu Mert Başer ile sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun son olarak Almanya temsilcisi 1.FC Kaiserslautern forması giydiği belirtildi. Paylaşımda genç futbolcuya "Hoş geldin" denilirken, siyah-kırmızı forma altında başarılar dileyen temennilere yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı

Ordu duyurdu: Kontrol tamamen bizde, mayınlar temizleniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berke Özer PSG karşısında kabusu yaşadı

Dün gece kabusu yaşadı
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi

Karnesini gören ağabeyi ile tartışıp canına kıydı
Berke Özer PSG karşısında kabusu yaşadı

Dün gece kabusu yaşadı
YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki

YPG'nin gece yarısı duyurduğu karara Şam yönetiminden ilk tepki
Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı

Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa'nın yeni takımı