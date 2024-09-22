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Eskişehirspor, 'Karadeniz Rüzgarı Yayla Şenliği' Afişlerindeki Logo Kullanımını Kınadı

Eskişehirspor, 'Karadeniz Rüzgarı Yayla Şenliği' Afişlerindeki Logo Kullanımını Kınadı
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Eskişehirspor yönetimi, 'Karadeniz Rüzgarı Yayla Şenliği' etkinliğinin tanıtım afişlerinde kulüp logolarının izinsiz kullanıldığını açıklayarak, organizasyonun kulübün yararına olmadığını belirtti.

Eskişehirspor yönetimi, 'Karadeniz Rüzgarı Yayla Şenliği' etkinliğinin tanıtım afişlerinde kulüp logolarının kullanılmasının kendilerinin izni ve onayı dışında olduğunu belirterek resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama paylaştı.

Eskişehir Karadenizliler Derneği öncülüğünde Eskişehir Kanlıkavak Parkı Festival Alanı'nda 20-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 'Karadeniz Rüzgarı Yayla Şenliği' etkinliğinin tanıtım afişlerinde Eskişehirspor logosu kullanılmıştı. Dün akşam Eskişehirspor'un resmi sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili paylaşım yapıldı. Bu paylaşımda, logo kullanımının kulübün izni ve onayı dışında olduğu açıklanarak, "20-22 Eylül tarihlerinde şehrimizde yapılan şenlik ve festifallerin Eskişehirspor logosunu kullanması kulübüzün izni ve onayı dışındadır. Kulübümüz bu organizasyonun paydaşı olmadığı gibi, söz konusu organizasyon Eskişehirspor yararına da değildir. Ayrıca; ilgili kurumlardan gerekli tüm izinler alınarak kulübümüzün yararına yapılan organizasyona tepki gösteren kurum ve kuruluşların söz konusu organizasyona karşı olan sessizliğini hayretle izliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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