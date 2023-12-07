Eskişehirspor, iç sahada gol yemeden liderliğini sürdürüyor

Bölgesel Amatör Ligde 6. Grupta mücadele eden Eskişehirspor, bu sezon sahasında oynadığı 3 maçta kalesini gole kapattı. Şu ana kadar iç sahada 8 gol atan takım, hiç gol yemeyerek liderliğini sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Ligde 6. Grupta mücadele eden Eskişehirspor, bu sezon sahasında oynadığı 3 maçta kalesini gole kapattı.

2023-2024 sezonuna şampiyonluk parolasıyla giren ve grupta liderliğini sürdüren Eskişehirspor, iç sahada oynadığı maçlarda aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Kırmızı siyahlı ekip ligde şu ana iç sahada 3 maça çıktı. Ligin ikinci haftasında fikstür gereği Kozlu Belediyespor ile oynaması gereken mücadeleden rakibinin sahaya çıkmaması sebebiyle hükmen galip gelen Eskişehirspor, sırasıyla Sincan Belediyespor ve Gölbaşı Belediyespor'u 2-0 yenerken, son oynadığı Alaplı Belediyespor müsabakasını 1-0 kazandı. Hükmen galibiyetle birlikte sahasında oynadığı maçlarda şimdiye kadar 8 gol atan Eskişehir ekibi, kalesinde hiç gol görmedi. Kalesini gole kapatan Eskişehirspor, grupta da ligin 8. haftası itibariyle iç sahada gol yemeyen tek takım konumunda bulunuyor. - ESKİŞEHİR