Eskişehirspor futbolcuları öğrencilerle buluştu

Eskişehirspor futbolcuları öğrencilerle buluştu
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Kucak Dolusu Hayaller projesi kapsamında Eskişehirspor futbolcuları okulları ziyaret etti.

Kucak Dolusu Hayaller projesi kapsamında Eskişehir spor futbolcuları okulları ziyaret etti.

Eskişehir'de Kucak Dolusu Hayaller projesi ile Eskişehir spor futbolcuları, Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek Ortaokulu, Ülkü İlkokulu, Gülay Kanatlı Ortaokulu, Özel Fidanlar Anaokulu, Osmangazi İlkokulu ve Çağdaş Kolej'i ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Proje koordinatörü Elif Tezanlar, Eskişehir spor kültürünü öğrencilerle buluşturduklarını belirterek, yoğun bir yıl geçirdiklerini ifade etti. Tezanlar, "Yoğunluk yaşadığımız bu sene öğrencilerin futbolculara ilgisi çok güzeldi, onların mutlu olması bizleri de mutlu etti," dedi.

Proje kapsamında daha önce 500'den fazla çocuk tribünlerle tanıştırılmıştı. Ziyaretler, öğrencilerin spor ve futbol kültürüyle bağ kurmasını sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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