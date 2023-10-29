Eskişehirspor, Eskişehir Yunusemrespor'u mağlup etti
Spor Haberleri
2023-2024 sezonunda Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele eden Eskişehirspor, 3. hafta karşılaşmasında Eskişehir Yunusemrespor'u 2-1 mağlup etti.
2023-2024 sezonunda Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele eden Eskişehirspor, 3. hafta karşılaşmasında Eskişehir Yunusemrespor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Eskişehir Yeni
Hakemler: Onur Can Dolğun, Muammer Emre, Erdem Birşey
Eskişehir Yunusemrespor: Alican Candemir, Boran Güler, Berkay Köse (Furkan Çalışkan dk. 46), Yavuzözsevim, İsmail Oykun, Uğur Arda Kavaklı, Onur Bayramoğlu (Muhammet Yahya Akbulut dk. 66), Emre Kılınç, Sercan Yılmaz, Ayberk Asrın Gümüşsuyu, Oğuzhan Köksal
Teknik Direktör: Caner Karuk
Eskişehirspor: İhsan Turgut Kırveli, Hayrettin Cengiz, Mustafa Arda Kartal (Kaan Dorak dk. 86), Erdin Üzer, Kaan Aşnaz (Ferit Özler dk. 46) Sezer Akyüz (Fatih Çakır dk. 46) Serdar Sudun, Barış Memiş (Kerem Eryılmaz dk. 46) İsmail Palta (Can Kılıç dk. 79), Sergen Şakirler, Ercan Kuruçay
Teknik Direktör: İbrahim Baş
Sarı Kartlar: Arda Kartal, Hayrettin Cengiz, Ercan Kuruçay (Eskişehirspor)
Goller: Aybeyk Asrın Gümüşsuyu (dk. 67) (Eskişehir Yunusemrespor), Fatih Çakır (dk. 69), Can Kılıç (dk. 83) (Eskişehirspor) - ESKİŞEHİR