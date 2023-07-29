Eskişehirspor, Erkut Şentürk'ü kadrosuna kattı

2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyonluk hedefleyen Eskişehirspor, eski orta saha oyuncusu Erkut Şentürk'ü kadrosuna dahil etti. Şentürk, daha önce Eskişehirspor'da forma giymiş ve Beşiktaş altyapısından yetişmiş bir futbolcudur.

2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyonluk hedefleyen Eskişehirspor, eski orta saha oyuncusu Erkut Şentürk'ü kadrosuna kattı.

Yeni sezon transfer çalışmaları çerçevesinde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Eskişehirspor, bir futbolcuyu daha transfer etti. Siyah-kırmızılılar, daha önce 4 sezon takımda forma giyen, Beşiktaş altyapısından yetişen Erkut Şentürk ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. 29 yaşındaki oyuncu Eskişehirspor A Takım formasıyla 30 maça çıkıp, 5 gol attı. Kariyerinde Eskişehirspor haricinde Fatih Karagümrük, Amed Sportif Faaliyetler ve Hacettepe 1945 takımlarında ter döken Erkut Şentürk son olarak geçtiğimiz sezonu 1966 Edremitspor'da tamamladı.

Eskişehirspor Kulübünün sosyal medya hesabından transferle ilgili olarak "Kulübümüz, Beşiktaş altyapısından yetişen daha önce de kulübümüzün formasını terletmiş orta saha oyuncusu Erkut Şentürk ile anlaşma sağlamıştır. Erkut Şentürk'e kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda şanlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" paylaşımı yapıldı. - ESKİŞEHİR