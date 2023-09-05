Eskişehirspor, Ediz Bahtiyaroğlu'nu anma mesajı yayınladı

Eskişehirspor, 11 yıl önce vefat eden futbolcusu Ediz Bahtiyaroğlu için bir anma mesajı yayınladı. Eskişehirspor sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bahtiyaroğlu sevgiyle, özlemle ve rahmetle anıldı.

Eskişehirspor, 11 yıl önce vefat eden futbolcusu Ediz Bahtiyaroğlu için bir anma mesajı yayınladı.

Eskişehirspor'da forma giydiği dönemde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ediz Bahtiyaroğlu, vefatının 11'inci yılında anılıyor. Eskişehirspor, Ankaragücü, Bucaspor, Ankaraspor ve Ankara Keçiörengücü takımlarında ter döken Ediz Bahtiyaroğlu için Eskişehirspor sosyal medya hesabından bir anma mesajı yayınladı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan paylaşımda, "11 yıl önce aramızdan ayrılan Ediz Bahtiyaroğlu'nu sevgiyle, özlemle ve rahmetle anıyoruz. Kanatlanıp uçtuğun yerde bahtiyar ol Ediz Bahtiyaroğlu, sonsuza kadar kalbimizdesin" ifadeleri kullanıldı.

Eskişehirsporlu taraftarlar da Ediz Bahtiyaroğlu'nun ölüm yıl dönümü nedeniyle anma paylaşımlarında bulundu. - ESKİŞEHİR