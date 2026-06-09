Eskişehirspor yönetiminden 'Halil Ünal' iddialarına cevap

Eskişehirspor Yönetim Kurulu, son günlerde eski Başkan Halil Ünal ile ilgili kamuoyunda yer alan iddialar üzerine resmi bir açıklama yayınladı.

Kulübün sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Değerli Eskişehirspor Camiası, Kulübümüze ilişkin son günlerde tarafımıza ulaşan gelişmeler hakkında, yönetim kurulumuz adına aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. Play-off sürecinin ardından, kulübümüzün sürdürülebilir geleceğini şekillendirmek adına kollarımızı sıvadık ve mesaimize yeniden başladık. Tesislerimizin fiziki durumundan yeni sezon planlamasına, teknik kadro yapılanmasından forma ve sponsorluk anlaşmalarımıza kadar kulübümüzün geleceğine katkı sunacak tüm yol haritamız çok daha önceden planlanmış ve devreye alınmıştır. Kısacası bu kulübün geleceği; sorumluluğunun bilincinde olan, taraftarının güvenine layık olmaya çalışan ve halihazırda görevinin başında bulunan bir yönetim kurulu tarafından kararlılıkla çizilmektedir. Ancak, Eskişehirspor'un yıllardır en çok zarar gördüğü Mayıs ve Haziran aylarını, bir kez daha yönetim krizleri ve belirsizliklerle harcamaya tahammülü yoktur. Son günlerde basında ve kamuoyunda; eski başkanlarımızdan Sayın Halil Ünal'ın başında olduğu söylenen kulübün borcunu tamamen kapatacak çok büyük bütçelere ve güçlü projelere sahip bir yönetim listesi olduğu yönünde iddialar yer almaktadır. Eskişehirspor'un menfaatine olacak her türlü ciddi ve gerçekçi girişim, bizleri fazlasıyla memnun eder. Böyle bir senaryonun resmileşmesi durumunda, yeni yönetimin geçiş sürecinde ihtiyaç duyacağı her konuda tüm imkanlarımızla yanlarında olacağımızı camiamıza taahhüt ederiz. Ancak kulübümüzün geleceği, yazılı ve sosyal medya duyumları ve kulislerle değil, yalnızca resmi ve somut adımlarla şekillenmelidir. Bahsi geçen oluşumun; kulübün tüm borçlarını kapatacak, şehrin dinamiklerinin destek verdiği, ayakları yere basan ve kaynağı hazır olan somut projelerini 11 Haziran Perşembe gününe kadar resmi kanallarla kulübümüze sunması ve kamuoyuna açıklaması gerekmektedir. Bu süre, yaklaşan Olağan Mali Genel Kurulu'muzun yasal hazırlık süreçlerinin, resmi takviminin ve idari usullerinin aksamadan işlemesi adına kulübümüzün uymak zorunda olduğu yasal ve teknik bir sınırdır. Belirtilen bu süre içinde, tüm borçları tasfiye edecek bu denli güçlü ve somut bir plan resmi belgeleriyle masaya konursa, kulübümüzü derhal Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a götürecek ve görevi büyük bir memnuniyetle devredeceğiz. Eğer bu süre zarfında iddiaları destekleyen resmi ve somut bir proje ortaya konulamazsa, seçim gündemi kulübümüz için tamamen ve kesin olarak kapanacaktır. Bu senaryoda Eskişehirspor yalnızca Olağan Mali Genel Kurulu'nu gerçekleştirecek; yönetim kurulumuz ise bu süreçte zarar gören transfer, sponsorluk ve sportif çalışmalarına hiç vakit kaybetmeden, hız kesmeden ve çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir. Eskişehirspor; kapalı kapılar ardında yürütülen şahsi hesaplarla veya popülist vaatlerle kaybedilecek tek bir günü dahi olmayan, bu şehrin en büyük ve en değerli markasıdır." ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı