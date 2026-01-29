Eskişehirspor oyuncuları, koruma altındaki çocuklarla bir araya geldi

Eskişehir Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma ve bakım altında olan çocuklar, Eskişehirspor oyuncuları ile keyifli zaman geçirdi.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Koruma ve bakım altında olan çocuklar, takım oyuncularıyla bir araya getirildi. Kırmızı şimşeklerin günlük yaşamına ortak olan çocuklar, sporcularla bolca fotoğraf çektirip formalarını imzalattı. Ortaya çıkan renkli kareler görenleri tebessüm ettirdi.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından etkinlikle ilgili yapılan açıklamada ise, "Bu anlamlı buluşmada emeği geçen herkese teşekkür eder; Eskişehirspor'un, çocukların hayatına dokunan, onları güçlendiren ve geleceğe umutla bakmalarını destekleyen her çalışmada bu anlayışla yoluna devam edeceğini ifade ederiz" denildi. - ESKİŞEHİR