Eskişehirspor'da Ulaş Entok Yeniden Başkan Seçildi, Borç 518 Milyon Lirayı Aştı
Eskişehirspor'un Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda mevcut başkan Ulaş Entok, delegelerin oyuyla yeniden başkanlığa seçildi. Kulübün borcunun ise 517 milyon 939 bin 780 lira olduğu açıklandı.
Eskişehirspor'da mevcut Başkan Ulaş Entok yeniden başkan seçildi. Ayrıca kulübün 517 milyon 939 bin 780 lira borcunun olduğu açıklandı.
Eskişehirspor'un Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Kongre sonucunda mevcut başkan Ulaş Entok, delegelerin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Toplantıda ayrıca, Eskişehirspor'un borcunun 517 milyon 939 bin 780 lira olduğu bilgisi paylaşıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor