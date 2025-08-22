Eskişehirspor, Cem Güzelbay ile Anlaştı

Eskişehirspor, Cem Güzelbay ile Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehirspor, 21 yaşındaki stoper oyuncusu Cem Güzelbay ile transfer için anlaştı. Genç oyuncu, takım yönetimi tarafından sosyal medya üzerinden karşılandı.

Eskişehirspor 21 yaşındaki stoper oyuncusu Cem Güzelbay ile anlaşma sağladı.

Eskişehirspor oyuncu transferlerine devam ediyor. Takım yönetimi geçtiğimiz sezon Adanaspor'da forma giyen 21 yaşındaki stoper oyuncusu Cem Güzelbay ile masaya oturdu. Genç sporcu ile sağlanan görüşmeler sonucunda iki taraflı anlaşma sağlandı.

Eskişehirspor yönetimi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cem Güzelbay, Büyük Eskişehirspor camiasına hoş geldin diyor, siyah-kırmızı forma altında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Mehmet Ali Erbil, 6. kez nikah masasına oturacak

6. kez nikah masasına oturuyor! Evleneceği isim de tarih de belli
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Messi'nin korumasının yıllık kazancı ortaya çıktı! Duyanlar inanamıyor

3 yıldır Messi'nin yanında gezerek servet kazandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.