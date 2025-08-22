Eskişehirspor, Cem Güzelbay ile Anlaştı

Eskişehirspor 21 yaşındaki stoper oyuncusu Cem Güzelbay ile anlaşma sağladı.

Eskişehirspor oyuncu transferlerine devam ediyor. Takım yönetimi geçtiğimiz sezon Adanaspor'da forma giyen 21 yaşındaki stoper oyuncusu Cem Güzelbay ile masaya oturdu. Genç sporcu ile sağlanan görüşmeler sonucunda iki taraflı anlaşma sağlandı.

Eskişehirspor yönetimi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cem Güzelbay, Büyük Eskişehirspor camiasına hoş geldin diyor, siyah-kırmızı forma altında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR