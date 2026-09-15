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Eskişehirspor, Bigaspor deplasmanı için hazırlanıyor

Eskişehirspor, Bigaspor deplasmanı için hazırlanıyor
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TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Eskişehirspor, Bigaspor deplasmanı için hazırlıklara başladı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, Bigaspor deplasmanı için hazırlıklara başladı.

Geçtiğimiz hafta Uşakspor ile karşı karşıya gelen Eskişehirspor, deplasmandan 2-2'lık beraberlik ile ayrılmıştı. Ligin 3'üncü haftasında Bigaspor ile mücadele edecek olan Eskişehirspor, maç hazırlıkları kapsamında antrenmanlara başladı. Bigaspor - Eskişehirspor maçı, 19 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00'da Biga İlyas Bayram Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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