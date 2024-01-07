Eskişehirspor, Ankara T.K.İ ile berabere kaldı
Bölgesel Amatör Lig'in 13. haftasında Eskişehirspor, sahasında Ankara T.K.İ ile 2-2 berabere kaldı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy tribünden maçı izledi.
Bölgesel Amatör Lig'in 13. haftasında Eskişehirspor, sahasında Ankara T.K.İ ile 2-2 berabere kaldı. Ayrıca Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy tribünden maçı izledi.
Hakemler: Bahadır İleri, Hakan Can Yılmaz, Ramazan Çiftçi
Eskişehirspor: İhsan Turgut Kirveli, Kaan Dorak, Hayrettin Cengiz, Beytullah Çamurlu, Serdar Sudun, İsmail Palta, Ferit Özler, Kerem Eryılmaz, Sezer Akyüz, Sergen Şakirler, Ercan Kuruçay
Yedekler: İlksen Kuttekin, Resul Karakoyun, Fatih Çakır, Doğukan Bülbül, Erdin Üzer, Hakkan Aydemir, Can Kılıç, Kaan Aşnaz, Barş Memiş, Hasan Alp Altınoluk
Ankara T.K.İ : Süleyman Yılmaz, Şevket Ayan, Rıfat Merzifonlu, Naci Yıldırımoğlu, Musatafa Kemal Küçük, Hamit Kırgın, Mükail Baydır, Cemal Deliktaş, Emre Bayram, Emrecan Görkem, Oğuzhan Selen
Yedekler: Berkay Yücesoy, Yavuz Ağbaş, Yusuf Bora, Furkan Uluyazı, Metehan Özden, Hüseyin Değer, Enes Aydemir, Emirhan Ünal, Metehan Cavit Yıldırım,Türkay Şengönül
Goller: Sergen Şakirler (dk. 39) Fatih Çakır (dk. 80) (Eskişehirspor), Emre Bayram (dk. 21) Oğuzhan Selen (dk. 60) (Ankara T.K.İ)
Sarı kartlar: Serrdar Sudun (Eskişehirspor) - ESKİŞEHİR