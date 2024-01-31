Eskişehirspor, Ahmet Sezer ve Yusuf Sunbat ile anlaşma sağladı
Eskişehirspor, transfer çalışmaları kapsamında Karabük İdmanyurdu Spor'da şampiyonluk yaşamış Ahmet Sezer ve Yusuf Sunbat ile anlaşma yaparak kadrosunu güçlendirdi.
Eskişehirspor, transfer çalışmalarında Ahmet Sezer ile Yusuf Sunbat ile anlaşma sağladı.
Eskişehirspor, Karabük İdmanyurdu Spor'da şampiyonluk yaşamış kanat oyuncusu 21 yaşındaki Ahmet Sezer ile 22 yaşındaki doğumlu orta saha oyuncusu Yusuf Sunbat ile anlaşma yaparak renklerine bağladı. Oyuncular tesislerde düzenlenen törenle kendilerini kırmızı siyahlı renklere bağlayan anlaşamaya imza attı. - ESKİŞEHİR