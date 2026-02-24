Eskişehirspor, Afyonspor maçı için hazırlanıyor

TFF 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'un Afyonspor maçı için hazırlıkları sürüyor.

Puan durumuna göre ligde 2'nci sırada olan Eskişehirspor, geçtiğimiz hafta deplasmanda mücadele ettiği Denizli İdman Yurdu 1959 SK'yi 2-0 mağlup etmişti. Bu hafta ise Afyonspor ile karşılaşacak olan Eskişehirspor, maç hazırlıkları kapsamında antrenmanlara başladı. Eskişehirspor - Afyonspor maçı, cumartesi günü saat 16.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı