Eskişehirspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başladı
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Eskişehirspor, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla başladı. Teknik heyet ve futbolcular hatıra fotoğrafı çektirdi ve antrenmana katılan yeni transferler de yer aldı. Hazırlıklar akşam antrenmanıyla devam edecek.
Eskişehirspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına yaptığı sabah antrenmanıyla başladı.
Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde yeni teknik adam İbrahim Baş yönetiminde toplandı. Sezonun ilk antrenmanı öncesinde teknik heyet ve futbolcular hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından futbolcular antrenmanda koşu ısınma çalışmaları yaptı. Antrenmana siyah-kırmızılı takımın yeni transferleri de katıldı. Eskişehirspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştirilecek antrenmanla devam edecek.
Öte yandan Eskişehirspor'un kamp kadrosunda ise şu futbolcular yer alıyor:
İhsan Turgut Kirveli, Ersagun Özbek, Kaan Aşnaz, Arda Okumuş, Beytullah Çamurlu, Erdin Özer, Mustafa Çağlayan, Hayrettin Cengiz, Gökmen Teymuroğlu, Resul Karakoyun, Serdar Sudun, Furgan Polat, Kerem Eryılmaz, Doğukan Bülbül, Muhammet Kaan Sarmisakçı, İsmail Palta, Can Kılıç, Sergen Şakirler, Barış Memiş, Yunus Çetin, Ercan Kuruçay, Hakan Aydemir, Hasan Alp Altınoluk, Fatih Çakır, Erkut Şentürk, Muhammet Camci, Sezer Akyüz. - ESKİŞEHİR