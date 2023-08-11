Eskişehirspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başladı

Eskişehirspor, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla başladı. Teknik heyet ve futbolcular hatıra fotoğrafı çektirdi ve antrenmana katılan yeni transferler de yer aldı. Hazırlıklar akşam antrenmanıyla devam edecek.