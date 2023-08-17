Eskişehirspor, 17 Ağustos 1999 Depremi'ni Anma Mesajı Paylaştı
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Eskişehirspor, 17 Ağustos 1999 depreminin 24. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı paylaştı. Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.
Eskişehirspor, 17 Ağustos 1999 depreminin 24. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı paylaştı.
17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nde vefat edenler 24. yıl döneminde anılıyor. Eskişehirspor, Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "17 Ağustos 1999 Unutmadık. Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor