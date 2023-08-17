Eskişehirspor, 17 Ağustos 1999 Depremi'ni Anma Mesajı Paylaştı

Eskişehirspor, 17 Ağustos 1999 depreminin 24. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı paylaştı. Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.