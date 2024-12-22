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Eskişehirli Veteran Karateci Mehmet Altunoğlu, Genç Sporculara İlham Veriyor

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41 yaşındaki bankacı Mehmet Altunoğlu, genç yaşta bırakıp döndüğü karate sporunda kazanmış olduğu ulusal ve uluslararası başarılarla genç sporculara örnek oluyor. 2018'den itibaren veteran kategorisinde mücadele eden Altunoğlu, birçok önemli turnuvada madalyalar kazanarak ülkesiyle gurur duyduğunu ifade ediyor.

Eskişehir'de 41 yaşındaki bankacı Mehmet Altunoğlu, genç yaşta bıraktığı karate sporunda veteran kategorisinin açılmasıyla yeniden döndüğü tatamide ulusal ve uluslararası başarılarıyla genç sporculara örnek oluyor.

Sporla ilgilenmeye başladığı 8 yaşında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kursuna katılarak karateyle tanışan Altunoğlu, minikler, yıldızlar, ümitler, gençler ve büyükler kategorilerinin tamamında mücadele etti.

İl, bölge ve Türkiye şampiyonalarında madalyalar kazanan Altunoğlu, aktif spor yaşantısında 200'ün üzerinde karşılaşmaya çıktıktan sonra 2009'da henüz 26 yaşındayken çeşitli nedenlerle karateyi bırakıp Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümünde lisans eğitimine başladı.

Minderden uzaklaşmasına rağmen karate tutkusu ağır basan Altunoğlu, çocukluğundan beri antrenörü olan Sami Togay'la antrenmanlarına devam etti.

Özel bir bankada müşteri temsilcisi olarak görev yapan Altunoğlu, boş zamanlarının çoğunu karate salonunda geçirdi. Bu spora yeni başlayan gençlere deneyimlerini aktarmanın yanı sıra ikinci hocalık yapan Altunoğlu, Türkiye Karate Federasyonunda aldığı eğitimin ardından hakem oldu.

Altunoğlu, 2018'de emektar sporcuların bir arada karşılaşmasına olanak sağlayan "veteran" kategorisinin açılmasıyla minderlere sporcu olarak dönme fırsatı yakaladı.

Emektar karateci, 2021 Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda 3'üncülükle başladığı yeni kariyerinde aynı organizasyonda 2022 ve 2023'te şampiyonluğa uzandı, milli takım bünyesinde yer aldığı 4. Gemlik Uluslararası Karate Turnuvası'nda birincilik kürsüsüne çıktı.

Karadağ'da 11 ülkenin katıldığı Büyükler ve Veteranlar Balkan Karate Şampiyonası'nda 85 kiloda birinci olan Altunoğlu, son olarak 30 ülkeden 4 bin 100 sporcunun katıldığı 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası'nda 8 maçta rakiplerini yenerek 3'üncülüğü elde etti.

Altunoğlu: "Uluslararası düzeyde ülkemi temsil etmek ayrı bir gurur"

Spor salonunda haftada 5 gün yaptığı antrenmanlarda genç sporcuların yetişmesine de katkı sağlayan Mehmet Altunoğlu, AA muhabirine, tatamiden uzak kaldığı yıllarda karateyi ihmal etmediğini, ailesinin kendisine daima destek olduğunu anlattı.

Küçük yaşlarda başladığı karatenin hayatında önemli izler bıraktığını belirten Altunoğlu, "Mücadele sporları insanın psikolojik olarak da hayata tutunması için büyük bir destek sağlıyor. Karatenin ayrıca felsefi bir yönü de var; saygıyı ön planda tutan, mücadele ruhunu içinde barındıran bir spor. Ben de yapım gereği asla pes etmeyen biriyim, mücadeleyi çok severim. Hayatımın her alanında sürekli mücadele ederim, rahat kalamam. Geri dönüşüm de bununla alakalı. Aslında ben karateyi seçmedim, karate beni seçti. Ben de bu çağrıya cevap verdim." diye konuştu.

Altunoğlu, yaşının antrenman ve yarışma temposuna etki etmediğini, tempoyu dengelemek için psikolojik bakımdan kendini sürekli hazır tutması gerektiğini antrenöründen öğrendiğini dile getirdi.

Antrenmanlar için bazen antrenörünün kendisini teşvik ettiğini, kimi zaman da kendi isteğiyle geldiğini ifade eden Altunoğlu, şunları söyledi:

"Uyku düzenime, yaşantıma, beslenmeme her şeye dikkat etmek zorundayım. Benim için karate içten gelen bir sevgi. Bunu yaşatabilmem için de kendimi her zaman hazır tutmam gerekiyor. Yoğun iş temposunda buradaki genç kardeşlerimle gelip antrenman yaparım. Bu da benim için ayrı bir heyecan çünkü burada benim kategorimde bulunan hiçbir sporcu yok, hepsi gelecek vadeden gençler. Belli bir yaştan sonra refleksler, vücut hızı ve performans düşüyor, aynı performansa erişmek artık çok zor ancak genç sporcularla antrenman yaparak kendi kategorimdeki sporcuların bir seviye üzerine çıkmayı başarabiliyorum. Bu da beni sürekli olarak diri ve dinç tutuyor."

Performansını sürdürmek için elinden geleni yaptığını dile getiren Altunoğlu, Eskişehir'de kendisiyle aynı dönemde karateye başlayan herkesin bu sporu bıraktığını belirtti.

Hedeflerine değinen veteran karateci Altunoğlu, şunları kaydetti:

"Vücudum el verdiği müddetçe, elim ayağım müsaade ettiği sürece bu sporun içinde olmak niyetindeyim. Uluslararası düzeyde ülkemi temsil etmek ayrı bir gurur. Bu gururu bu yaşta yaşamak benim için inanılmaz bir duygu. Sağlığım el verdiği müddetçe bu gururun bayrak taşıyanı olmak istiyorum. Veteran kategorisinde en büyük temsil Balkan Şampiyonası, oradan birincilikle geri döndüm. Dünya ve Avrupa şampiyonası veteran kategoride düzenlenmiyor ama umarım birkaç yıl içinde yapılır. Bunun için kendimi daima hazır tutacağım."

Kaynak: AA / Günhan Özceylan - Spor
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